Preisverleihung der Biberacher Filmfestspiele gibt es nur online

Die 42. Biberacher Filmfestspiele gehen nicht wie geplant mit der Preisverleihung am Sonntagabend in der Stadthalle zu Ende. Stattdessen werden die Preisträger in einer aufgezeichneten Studioshow bekanntgegeben, die ab Sonntag, 19 Uhr, auf Youtube und Facebook zu sehen ist.

„Wir haben uns mit Blick auf die aktuelle Lage am späten Donnerstagabend dazu entschlossen, die Publikumsveranstaltung in der Stadthalle abzusagen und die Preisverleihung als Onlineversion zu produzieren“, sagte Tobias Meinhold, Vorsitzender des Filmfestvereins am Freitag. Es habe für die Preisverleihung bereits die Absagen einiger Ehrengäste, Sponsoren und weiterer Ticketinhaber gegeben. „Wir wollen den Bogen nicht überspannen“, so Meinhold.

Zeichen der Solidarität

Der Filmfestverein erhalte unter anderem auch einen großen Zuschuss des Landes Baden-Württemberg, um das Festival zu veranstalten. „Auch wir haben den Appell des Ministerpräsidenten am Mittwoch gehört, Kontakte möglichst einzuschränken. Es wäre deshalb das falsche Signal, noch bis Sonntagabend mit einer Publikumsveranstaltung in der Stadthalle weiterzumachen“, sagte der Vorsitzende. Man sehe die Absage auch als Zeichen der Solidarität mit allen, die ab Montag auch schließen müssen.

Der Verein sei dankbar, dass es gelungen sei, das Festival zumindest im Kino als Präsenzveranstaltung mit Publikum abzuhalten. „Wir sind allein schon deswegen besonders, weil wir das letzte Festival sind, dass in Deutschland dieses Jahr noch mit Publikum stattfinden konnte.“ Die Wettbewerbsfilme sollen in den Sälen des Traumpalasts noch bis Sonntag wie im Programm vorgesehen laufen und das Festival dann still zu Ende gehen.

Onlineshow wird am Sonntag aufgezeichnet

Die Preisverleihung wird bereits im Lauf des Sonntags aufgezeichnet – nicht in der Stadthalle, „sondern in einer Studioatmosphäre“, so Meinhold. Moderiert werde die kleine Show von Intendantin Helga Reichert, die auch die Preisträger in den einzelnen Kategorien bekannt gibt. Anwesend sein sollen auch die Sprecher der einzelnen Jurys, die die Begründung für ihre Entscheidung vortragen.

Ob die Biber, also die Filmpreise, direkt an die Gewinner überreicht werden können, steht in den Sternen. „Sofern die betreffenden Filmschaffenden noch in Biberach sind, werden wir ihnen ihre Preise natürlich in der Show direkt überreichen“, sagt Meinhold. Gewinner, die bereits abgereist sind, nochmals nach Biberach anreisen zu lassen, wie dies sonst der Fall ist, werde man diesmal nicht machen. „In diesem Fall schicken wir die Preise zu“, so der Vorsitzende.