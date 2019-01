Preisträgerin Ann-Kristin Grimm spielt beim Konzert an Hochschule

Werke von Mozart, Saint-Saëns und Márquez spielt das Orchester der Hochschule Biberach bei seinem Werkstattkonzert am Montag, 14. Januar, um 19 Uhr in der Aula am Campus Stadt. Unterstützt wird es dabei durch die Violinistin Anne-Kristin Grimm, die unter anderem mit dem Bruno-Frey-Musikpreis 2017 ausgezeichnet worden ist.

Unter der Leitung von Klaus K. Weigele hat sich das Orchester im Wintersemester 2018/19 mit der Erarbeitung des Tanzes „Donzón No. 2“ von Arturo Márquez beschäftigt, der ebenso gespielt wird wie Mozarts „Konzert für Violine und Orchester Nr. 4 D-Dur“ und Saint-Saëns „Introduction et rondo capriccioso für Violine und Orchester“.

Mozarts vier Violinkonzerte zählen zum Standardrepertoire für Geiger. Die Komposition sei für Mozart zur Zerreißprobe zwischen dem öffentlichen Wunsch nach gefälligen Stücken und seinem eigenen Ethos, höchstvirtuosen Kompositionen zu schaffen, geworden, skizziert Orchesterleiter Klaus Weigele die ausgewählten Stücke. Saint-Saëns habe „Introduction et rondo capriccioso“ zunächst als Teil eines dem Virtuosen Pablo Sarasate gewidmeten Violinkonzerts komponiert. Erst nach der erfolgreicher Uraufführung veröffentlichte er es als eigenständiges Werk. Es ist die wohl bekannteste Solokomposition von Saint-Saëns geblieben. Und schließlich: der „Tanz Danzón“, der sich aus dem französischen „Contredanse“ auf Haiti entwickelte hat und von dortigen Landarbeitern nach Nordamerika gebracht wurde. Der elegante und ausdrucksstarke Tanz wurde von Mexikos Komponisten begeistert angenommen und so populär, dass der „Danzón No. 2“ heute als zweite, inoffizielle Nationalhymne Mexikos gilt.

Solistin beim Konzert ist die junge Geigerin Anne-Kristin Grimm. Sie studiert im Studiengang Master of Music in der Klasse von Prof. Christiane Hutcap in Rostock. Seit 2005 besucht Grimm regelmäßig internationale Meisterkurse für Violine, unter anderem bei den Internationalen Meisterkursen in Weimar, Wien sowie in der Landesakademie Ochsenhausen. Sie ist Stipendiatin der „Oscar und Vera Ritter-Stiftung“ und seit 2017 des Vereins „Yehudi Menuhin Live Music Now“.