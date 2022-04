Preise machen dem Handwerk Sorgen

Die Stimmung im regionalen Handwerk zwischen Ostalb und Bodensee ist im ersten Quartal 2022 belastet. Das zeigen die aktuellen Konjunkturdaten der regelmäßigen Konjunkturumfrage der Handwerkskammer Ulm. Der Ukraine-Krieg ist durch die stark steigenden Energie- und Spritpreise zu spüren. Das belastet auch die Verbraucher, die Kunden der Handwerksbetriebe sind.

Im Gebiet der Handwerkskammer Ulm sind gut 57 Prozent der befragten Betriebe mit ihrer Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2022 zufrieden. Im Vorjahresquartal lag der Wert bei knapp 48 Prozent. Gut 30 Prozent berichten von einer befriedigenden Geschäftslage. Knapp 13 Prozent sind hingegen mit der Entwicklung unzufrieden (Vorjahr: knapp 30 Prozent). Die Geschäftserwartungen der Handwerksbetriebe zwischen Ostalb und Bodensee sind dennoch gedämpft, schreibt die Handwerkskammer in einem Bericht. Mit einer Verbesserung der Geschäftslage rechnen aktuell knapp 40 Prozent der Befragten (Vorjahr: 42 Prozent). Gut neun Prozent der Betriebe befürchten hingegen eine Verschlechterung, im Vorjahresquartal lag der Wert bei knapp sieben Prozent.

Die Auftragslage in den regionalen Handwerksbetrieben hat sich im ersten Quartal dieses Jahres verglichen mit dem Vorjahresquartal in der Pandemielage positiv entwickelt: Rund 32 Prozent berichten von volleren Auftragsbüchern in den Monaten Januar bis März (Vorjahr: 29 Prozent), fast 24 Prozent der Befragten (Vorjahr: 37 Prozent) mussten Auftragsrückgänge verkraften. Insgesamt ist die Auftragslage im Handwerk zwischen Ostalb und Bodensee besser als der Landesdurchschnitt, so die Handwerkskammer weiter. Und die regionalen Betriebe blicken weitgehend zuversichtlich in das kommende Quartal: Knapp jeder zweite befragte Betrieb erwartet demnach für die Monate April, Mai und Juni ein Auftragsplus (Vorjahr: 43 Prozent). Knapp elf Prozent der Betriebe (Vorjahr: neun Prozent) gehen hingegen von weniger neuen Aufträgen aus.

Im Landkreis Biberach beurteilen 55 Prozent der Betriebe ihre aktuelle Geschäftslage als gut, eine schlechte Geschäftslage geben zehn Prozent an. 40 Prozent der Betriebe rechnen mit einer Verbesserung der Geschäftslage in den nächsten Wochen, 13 Prozent mit einer Verschlechterung. 59 Prozent haben eine aktuelle Auslastung von 80 Prozent oder höher. 65 Prozent der Betriebe wollen ihre Beschäftigtenanzahl halten, weitere 28 Prozent zusätzliches Personal einstellen – eine gute Nachricht insbesondere für junge Menschen, die eine handwerkliche Karriere beginnen möchten, schreibt die Handwerkskammer in ihrem Bericht abschließend.