Preise des Fördervereins der Elektronikschule verliehen

An der Elektronikschule in Tettnang, zu deren Einzugsbereich der Kreis Biberach gehört, sind während und nach der zeitweiligen Schulschließung viele Fächer im Homeschooling unterrichtet worden. Viele schriftliche Prüfungen wurden verschoben, mündliche Prüfungen anders organisiert. So konnten die meisten Schüler ihre Berufsausbildung, ihre Technikerausbildung oder eines der Berufskollegs erfolgreich abschließen.

Laut einem Bericht der Schule bestanden von 190 Schülern 186 ihre Prüfung. 18 Schüler mit der Durchschnittsnote 1 bis 1,4 erhielten einen Preis und 72 Schüler bis zu einem Schnitt von 2,0 eine Belobigung.

Da aufgrund der Corona-Vorgaben diesen Sommer keine Abschlussfeier stattfinden durfte, erhielten die Absolventen ihre Zeugnisse im Klassenverband.

Die Schüler mit den besten Leistungen in ihrer Schulart erhielten zusätzlich den Preis des Fördervereins der Elektronikschule, der mit jeweils 300 Euro dotiert ist. Diese waren in der Fachschule der Techniker für Informationstechnik Philipp Jehle, im Berufskolleg der Assistent für Informationstechnik Niklas Sauter und in der Berufsschule der Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung Matthias Müller.

Zumindest für diesen kleinen Kreis fand Ende Juli im Foyer der Elektronikschule eine Preisübergabe statt.