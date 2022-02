Präventionstage an der Mali-Gemeinschaftsschule Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In Zusammenarbeit mit dem „Referat Prävention“ des Ulmer Polizeipräsidiums hat die Biberacher Mali-Gemeinschaftsschule einige Themen mit den Schülerinnen und Schülern erarbeitet. Jede Jahrgangsstufe hat sich mit einer altersentsprechenden aktuellen Themenstellung rund um Gewaltprävention beschäftigt.

„Digitale Medien“ lautete das Thema, das die Lerngruppen 5 bearbeiteten. Rund um Smartphone und Social Media hatten die Beamten der Polizei sehr viele interessante Informationen für die jungen Nutzer*innen der mobilen Geräte parat. Zusätzlich stand für die Schülerinnen und Schüler ein Schulbussicherheitstraining an. Erarbeitet wurden hier verschiedene Gefahrensituationen an und im Bus, das Verhalten und Agieren während der Busfahrt, aber auch in Unfallsituationen. Die Gefahrenbremsung war ein besonderes Erlebnis für alle.

Die beiden 6. Lerngruppen beschäftigte das Thema Gewalt im Allgemeinen. Dabei wurde unterschieden zwischen Gewalt gegen Sachen, das beinhaltete zum Beispiel Sachbeschädigung auch durch Graffiti oder das Einwerfen von Fensterscheiben. Die Gewalt gegen andere Personen wurde genauer unterschieden: seelische Gewalt, wie beispielsweise Mobbing und die körperliche Gewalt am Beispiel der Schlägerei.

Auch die 7. Jahrgangsstufe befasste sich mit den digitalen Medien, dabei wurde ihnen sehr deutlich die strafrechtliche Relevanz von Cyberkriminalität vor Augen geführt. Manch eine*r staunte, welche Möglichkeiten die Polizei hat, um scheinbar gelöschte Chats und „gesäuberte“ Smartphones zu sichern.

Um Drogen sollte es in der Lerngruppe 8 gehen. So machten sie sich Gedanken um illegale und legale Substanzen. Interessant war für die Schülerinnen und Schüler, dass durch einen Drogenkonsum erhebliche Probleme entstehen können. Dies verdeutlichten die Beamten unter anderem am Beispiel des Führerscheinerwerbs.

Dem Thema „Zivilcourage“ näherten sich die Lerngruppen 9 an. Zunächst definierten die Referentinnen den Begriff, um dann mit Filmmaterial verschiedene Situationen zu präsentieren, die Zivilcourage erforderten. Auch mit dem Problem der „Hatespeach“ im Netz beschäftigten sich die jungen Leute, indem sie unterschiedliche Bildkommentare und Posts in Social Media bewerteten.

Coronabedingt konnte sich die Jahrgangsstufe 10 noch nicht mit ihrem Thema „Sicher unterwegs (im Netz)“ beschäftigen. Dies soll im Lauf des Jahres nachgeholt werden.