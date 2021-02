Präventionsschulung zu Missbrauch

Anmeldung bis 1. März beim Katholishcen Jugendreferat/BDKJ unter https://biberach.bdkj.info oder per Telefon 07351/8095-500 (mit Angabe einer E-Mailadresse)

Der BDKJ-Jugendreferat Chris Schlecht bietet am Dienstag, 2. März, eine Präventionsschulung (Format A2) für Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit an.

Die Fortbildung zum Thema sexueller Missbrauch und Möglichkeiten der Prävention ist für Haupt- und Ehrenamtliche in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit verbindlich. Inhalte der Videokonferenz zum Thema „Damit Kinder und Jugendliche sich sicher und wohl fühlen“ sind Sachinformationen, Sensibilisierung („sehen lernen“), Handlungsoptionen bei Vermutung und Verdacht, Grundprinzipien der Prävention, institutionelles Schutzkonzept, Ehrenerklärung des BDKJ, Vertiefung einzelner Aspekte anhand von Fallbeispielen, Bezug zur eigenen Funktion und Aufgabe.

Der Abend von 19 bis 22 Uhr richtet sich an Verantwortliche in den Kirchengemeinden, bei den Ministranten, bei den Mitgliedsverbänden des BDKJ (KLJB, DPSG, KJG, Kolpingjugend) sowie von Ferienfreizeiten.