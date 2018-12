Pröse gewinnt Marathon-Match

Die ersten Entscheidungen bei den 47. deutschen Meisterschaften in Biberach sind gefallen. Je vier Frauen und Männer haben sich am dritten Turniertag durch ihren Sieg im Qualifikationsfinale ihren Platz in den Hauptfeldern gesichert. Parallel zu diesen acht Matches wurden bei der zehnten DM-Auflage im Hühnerfeld auch die ersten Spiele in der ersten Hauptrunde ausgetragen.

Bis der letzte Qualifikant feststand, war es kurz vor 17.30 Uhr in der WTB-Halle. Das Duell zwischen Lukas Engelhardt (TC Augsburg Siebentisch) und Marvin Rehberg (TC Römerberg) dauerte insgesamt drei Stunden und 13 Minuten. Alle drei Sätze wurden dabei im Tiebreak entschieden. Am Ende hatte der 18-jährige Augsburger mit 6:7 (6), 7:6 (8), 7:6 (3) die Nase vorn und war ausgepowert, aber glücklich. „Ich musste bis zum Schluss kämpfen und konzentriert bleiben. Jetzt freue ich mich, dass ich bei meiner DM-Premiere gleich den Sprung ins Hauptfeld geschafft habe und hoffe, dass ich bis morgen wieder zu Kräften komme“, sagte Engelhardt, der sich nach seinem erfolgreich abgeschlossen Abitur erst seit Juli dieses Jahr wieder voll auf Tennis konzentriert.

Seibold trifft nun auf König

Während Engelhardt zum Physiotherapeuten ging, um fit für seine Partie gegen Nikolas Walterscheid-Tukic (Marienburger SC) zu werden, saß Emily Seibold (TC BW Vaihingen-Rohr) bereits entspannt auf der Tribüne. Die 18 Jahre alte deutsche U18-Vizemeisterin hatte ihre Partie, die um 10 Uhr den Turniertag eröffnete, souverän mit 6:3, 6:3 gegen Sina Hermann (SC Karlsruhe) gewonnen. „Ich bin natürlich sehr zufrieden. Als am schlechtesten in der Rangliste platzierte Spielerin im Feld bin ich entspannt an den Start gegangen und habe ohne Druck mein bestes Tennis abgeliefert“, so die Stuttgarterin, die nach längerer Verletzung ihre Form langsam wiederfindet. Als Nächstes wartet auf Seibold nun im Hauptfeld Franziska König (MTTC Iphitos München). Diese Partie findet am Mittwoch um 12 Uhr als erste Begegnung im WTB-Bezirksstützpunkt in Biberach statt.

Ebenfalls über die Qualifikation schafften Nastasja Schunk (Mannheimer TG), Julia Thiem (Luitpoldpark München), Juliane Triebe (Berliner Sport-Verein), Kai Lemstra (TC Aschheim), Christian Hansen (Marienburger TC) und Nils Brinkmann (TA SV Leingarten) den Sprung in die Hauptrunde.

Hier fanden am Dienstag sieben Matches statt. Lehrgeld musste dabei Wildcard-Inhaber Benedict Kurz (TC Hirschlanden) zahlen. Der vor wenigen Tagen 17 Jahre alt gewordene deutsche U18-Vizemeister aus dem WTB-Kader verlor gegen den neun Jahre älteren Lukas Ollert (TC Iserlohn) mit 4:6, 3:6. Während diese Partie nach 94 Minuten zu Ende war, duellierten sich Natalie Pröse (SC 1880 Frankfurt) und Steffi Bachofer (TC Bernhausen) mehr als doppelt so lange. Am Ende siegte die Frankfurterin nach einer Spielzeit von drei Stunden und 26 Minuten mit 6:4, 7:6 (2), 6:4.