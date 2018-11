Power-Age spielen AC/DC-Klassiker

Die Rock Initiative Biberach veranstaltet am Samstag, 24. November, ein Konzert für Freunde der guten Rockmusik im Abdera. Die AC/DC-Tribute-Band Powe-Age ist eingeladen, die in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche erfolgreiche Auftritte in der Gigelberghalle und im Abdera gezeigt hat.

Klassiker wie „High Voltage“, „Hell ain’t a bad place to be“ oder „Hells Bells“ werden an diesem Abend zu hören sein. Authentisch dargeboten vom Biberacher Sänger Otto Hehl. Leadgitarrist Andy Köhler und der Rest der Band werden ihn dabei tatkräftig mit Gitarrenkunst in Angus-Young-Manier und treibenden Bässen unterstützen und für Gänsehautstimmung im Publikum sorgen, verprechen die Veranstalter.

Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse für 15 Euro. Einlass ist um 20 Uhr.