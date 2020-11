Potenziale von Geflüchteten besser nutzen

Der Landtagskandidat der Grünen im Wahlkreis Biberach, Robert Wiest, war zu Gast bei der Ökumenischen Flüchtlingsarbeit (ÖFA) in Biberach, um sich ein Bild von der Betreuung und Integration der Flüchtlinge vor Ort zu machen.

Die Mitglieder der ÖFA trugen einige Sorgen und Änderungswünsche an Wiest heran: Zwar sei die Betreuung von Geflüchteten im Kreis Biberach besser organisiert als in vielen anderen Landkreisen, jedoch würden zu wenige Möglichkeiten der Sprachförderung und bürokratische Fristen die Integration erschweren. Als essenzielle Säulen der Integration gelten Sprache und Arbeit, jedoch gebe es eine neunmonatige Sperrfrist, in der Geflüchtete sich nicht um eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle bewerben dürften und zur Untätigkeit verdammt seien. Selbst nach Ablauf der Sperrfrist bestehen zeitweise Arbeitsverbote weiter. Dies gehe maßgeblich auf die Gesetzgebung des Bundes zurück.

Wiest führte an, dass es auch von wirtschaftlicher Seite einen hohen Bedarf, gerade auch an niedrigqualifizierten Mitarbeitern, gebe. Die Unternehmer-Initiative „Bleiberecht durch Arbeit“, zu der auch zahlreiche große südwestdeutsche Unternehmen sowie kleine lokale Unternehmen gehören, fordert genau dies: Eine stärkere Nutzung der Potenziale von Geflüchteten für den Arbeits- und Ausbildungsmarkt durch eine geregelte Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis.

Wiest stellte sich uneingeschränkt hinter diese Forderungen und betonte, dass die jetzigen Regelungen Teil des Problems und nicht Teil der Lösung seien. Sie seien ideologisch aufgeladen und darauf ausgerichtet, Geflüchtete aus dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt herauszuhalten, so Wiest. Wichtige Bereiche, wie die ambulante Versorgung pflegebedürftiger Senioren, seien aber ohne ausländische Arbeitskräfte kaum mehr zu stemmen.

Im Fall seiner Wahl wolle er sich dafür einsetzen, dass um Integration bemühte Geflüchtete eine geregelte Bleibeperspektive erhalten, wenn sie in Ausbildung- und Arbeitsverhältnissen stehen und durch niedrigschwellige Bildungsangebote und mehr Sprachkurse besser integriert werden.