Posten des Geschäftsführers bleibt vorerst unbesetzt

Der Sportverein Stafflangen (SVS) ist mit 598 Mitgliedern der größte Verein in der Ortschaft. Der Förderverein des SVS möchte einen Defibrillator anschaffen.

Der Förderverein des SVS habe 51 Mitglieder, berichtete Vorsitzender Helmut Hiller und informierte über die Veranstaltungen. Aus Mitteln des Fördervereins soll in diesem Jahr für das Sportzentrum und für den Sportplatz ein Defibrillator und für die Tischtennisabteilung eine Platte angeschafft werden. „Wir sorgen vor und hoffen, dass der Defibrillator nie zum Einsatz kommt“, sagte Hiller. Der Kassierer Erich Aßfalg informierte über die an den SVS weitergeleiteten Gelder und über die Ausschüttungen an die einzelnen Abteilungen. Bei den Wahlen wurden der Vorsitzende Hiller, die Schriftführerin Susanne Lerner sowie die Kassenprüfer Bernd Schelke und Helmut Müller bestätigt.

Es braucht Emotionen

„Mit 598 Mitgliedern sind wir der größte Verein in Safflangen“, stellte der SVS-Vorsitzende Wolfgang Mayer fest. Das Jahr 2018 sei spannend gewesen, hatte seine Themen und die nötigen Emotionen, „die wir brauchen“. Auch wenn die Datenschutz-Grundverordnung manches Stirnrunzeln verursacht habe, sei sie dank der Beratung durch Helmut Hiller gut umgesetzt worden, lobte Mayer.

70 Jahre Sportverein Stafflangen: „Im Jubiläumsjahr 2018 haben wir mit der Ausrichtung des Federseepokals den Sport in den Mittelpunkt gestellt“, so Mayer. „Die großen Festlichkeiten behalten wir uns für das 75-Jährige vor.“ Nach dem umfassenden Geschäftsbericht von Geschäftsführerin Lucia Nock informierte der Kassierer Dietmar Zapfl über die Finanzen.

In der Abteilung Gesamtjugend seien 183 Jugendliche, berichtete Gesamtjugendleiterin Anja Kallweit. Zur Turnabteilung gehören 379 Mitglieder, davon 221 Erwachsene und 158 Jugendliche, verkündete Olga Schneider nicht ohne Stolz. Weitere Berichte von Marc Jeggle (Skiabteilung), Lukas Staiger (Tischtennis-Abteilung), Stefan Weiler (Abteilung Fußball) und Bernd Schelkle (Abteilung Badminton) folgten.

Geschäftsführung verwaist

Der Vorsitzende Mayer und der Kassierer Zapfl wurden wiedergewählt. Für die ausscheidende Geschäftsführerin Lucia Nock konnte keine Nachfolge gefunden werden. Somit bleibt der Posten unbesetzt. Jochen Enderle, Patrick Kramer, Achim Schmidberger und Sieglinde Wiedenmann bleiben Beisitzer.

Lucia Nock habe strukturiert gearbeitet und in ihrem Amt Maßstäbe gesetzt, „die nicht zu toppen“ seien, sagte Mayer und überreichte ihr ein Blumenpräsent. Ebenfalls lobte Mayer das Engagement von Olga Schneider ein. Sie hat seit zehn Jahren Führungsverantwortung und erhielt die Ehrennadel in Silber mit Urkunde.