Postareal: Rewe-Supermarkt nimmt weitere Hürde

Derzeit laufen auf dem Biberacher Postareal die vorbereitenden Arbeiten für den Bau eines Rewe-Supermarkts sowie 59 betreuten Seniorenwohnungen in den bis zu vier Geschossen darüber. Der Bauausschuss des Gemeinderats hat nun dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan sowie einem städtebaulichen Vertrag zugestimmt. Letzterer ist mit einer erheblichen Liste an Auflagen verbunden, die der Investor zu erfüllen hat.

So ähnlich wie in dieser Grafik soll der Neubau auf dem Postareal einmal aussehen. (Foto: Grafik: MGF-Architekten)

Baubürgermeister Christian Kuhlmann ging nochmals auf die Kritik aus der Bevölkerung ein, die Stadt hätte ein Vorkaufsrecht ausüben und das alte Postgebäude erhalten sollen. „Es gab keine Begründung für ein Vorkaufsrecht der Stadt. Es handelte sich dabei um ein privates Grundstück, das einem Immobilienfonds gehörte, der es wiederum an einen privaten Investor, die BMG Vermögensverwaltung aus Oberstdorf, weiterverkauft hat. Noch dazu gibt es für das Gelände keinen rechtskräftigen Bebauungsplan“, so Kuhlmann. In kräftezehrenden Verhandlungen mit dem neuen Eigentümer habe man sich nun auf ein Konzept und eine akzeptable architektonische Lösung verständigt. „Wir konnten als Stadt kein Wunschprogramm formulieren, sondern nur den Prozess begleiten“, so der Baubürgermeister.

Teil der Fassade aus Klinkersteinen

So legt der vorhabenbezogene Bebauungsplan fest, wie das Gebäude beschaffen sein muss, ebenso die Nutzung mit Supermarkt und betreutem Wohnen für Senioren und Pflegebedürftige. Das bedeutet, der Investor darf es nicht einfach in ein Studentenwohnheim umwandeln. Der dazugehörende städtebauliche Vertrag listet auf zweieinhalb Seiten Auflagen auf, an die sich der Investor zu halten hat.

So soll ein Teil der Fassade mit Klinkersteinen gestaltet werden. Wie diese und weitere Fassadenelemente auszusehen haben, muss der Investor in einem Vorbemusterungstermin mit Vertretern der Stadtverwaltung abstimmen. Außerdem verpflichtet er sich dazu, den Gehweg entlang der Ulmer-Tor-Straße auf eigene Kosten zu verbreitern und die entfernten Bäume entlang der Eisenbahnstraße durch neue zu ersetzen. Eingewilligt hat der Investor auch, das Dach des Gebäudekomplexes zu begrünen.

„Guter Kompromiss herausgekommen“

„Das ist ein sehr großer, umfangreicher Kompromiss, den die Firma hier eingehen muss. Die Stadt hat die ihr wichtigen Punkte durchgesetzt“, sagte Hubert Hagel (CDU). Seine Fraktion stimme zu.

Der Neubau sei bei vielen Biberachern umstritten, sagte Gabriele Kübler (SPD), „aber nun ist ein guter Kompromiss herausgekommen“.

Ulrich Heinkele (Freie Wähler) wollte wissen, wie lange die Verpflichtung gelte, dass die Wohnungen als betreutes Wohnen geführt werden müssen. Auch Manfred Wilhelm (Grüne) wollte eine Antwort auf diese Frage. „Wir hätten uns mit Blick auf die dort wohnenden Senioren auch Grünflächen neben dem Gebäude gewünscht“, sagte er. Er halte die Lage für betreutes Wohnen für nicht optimal und verwies auf die Lärmproblematik an dieser Stelle. Seine Fraktion enthielt sich bei der Abstimmung. Für die FDP sagte Alfred Braig, er sehe keinen Grund, nicht zuzustimmen.

„Kein Pflegeheim“

Was das Konzept des betreuten Wohnens für Senioren betreffe, so werde man den Investor darauf verpflichten, dies langfristig so beizubehalten, sagte Kuhlmann. „Wir machen das per Baulast, die auch nur im Einvernehmen mit der Stadt gelöscht werden kann.“ Dies solle verhindern, dass es zu einer schnellen Nutzungsänderung kommen könne. Kuhlmann stellte klar, dass es sich bei den Wohnungen nicht um ein Pflegeheim handle. „Es ist aber 24 Stunden jemand im Haus, der Hilfe leisten kann. Ansonsten besteht für die Bewohner freie Wahl bei der Pflege“, sagte Kuhlmann. Dies könne ein Pflegedienst übernehmen, genauso aber auch Familienangehörige. Im Übrigen wisse er von Senioren, die die zentrale Lage der Wohnungen mit Nähe zu Altstadt und Bahnhof samt integriertem Supermarkt sehr schätzten.

Stadtplanungsamtsleiterin Carola Christ betonte aus Sicht der Stadt die Vorteile des Projekts: „Wir bekommen mit Rewe in der Innenstadt in zentraler Lage einen Vollsortimenter.“ Dies sei auch eine Maßnahme, die helfe, Autofahrten zu vermeiden. Die endgültige Zustimmung zu Bebauungsplan und städtebaulichem Vertrag soll der Gemeinderat am 19. März erteilen.