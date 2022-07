Post-COVID Selbsthilfegruppe für Klinikmitarbeiter

Rund 26 Millionen Menschen in Deutschland haben sich in den vergangenen beiden Pandemiejahren mit dem SARS-CoV-Virus infiziert und gelten mittlerweile als genesen. Laut der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) leiden jedoch über zehn Prozent der Erkrankten auch danach noch unter den Folgen der Infektion. Um Klinik-Beschäftigte mit Post-COVID-Symptomen zu unterstützen, wurde im Biberacher Sana Klinikum nun eine Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen. Dies teilt das Klinikum mit.

Viele Betroffenen haben mit gesundheitlichen Langzeitbeschwerden oder Einschränkungen nach einer COVID-19-Erkrankung zu kämpfen. Typische Symptome sind dabei zum Beispiel chronische Erschöpfung, Belastungsintoleranz, Atembeschwerden, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, Muskel- und Gelenkschmerzen oder Geruchsstörungen, so die Mitteilung weiter. Besonders Menschen in Gesundheitsberufen sind dabei berufsbedingt verstärkt von einer möglichen SARS-CoV-2-Infektion und somit auch einer Long-COVID-Erkrankung betroffen. Um diesen Mitarbeitern eine Anlaufstelle zu bieten, haben die Sana Kliniken im Landkreis Biberach eine Post-COVID Selbsthilfegruppe gegründet. In regelmäßigen Treffen zu den gesundheitlichen und psychosozialen Auswirkungen der Pandemie haben betroffene Klinikmitarbeiter die Möglichkeit, in vertraulicher Atmosphäre ihre Krankheitserlebnisse, Erfahrungen und Erkenntnisse auszutauschen und zu besprechen. Geleitet wird die Gruppe von Daniel Ecker, Leitender Oberarzt der Klinik für Neurologie im Biberacher Sana Klinikum: „Bei Long-COVID handelt es sich um eine neurologisch immunologische Folge der Erkrankung. Leider ist noch keine Therapie bekannt, es gibt aber verhaltenstherapeutisch etablierte Interventionen zur Behandlung der Fatigue, die ich den Kolleginnen und Kollegen gerne anbieten möchte.“ Unterstützung erhält Herr Ecker unter anderem durch Alwin Nuber, Chefarzt der Klinik für Pneumologie, sowie der Sozial- und Pflegeberatung des Klinikums.

Sana-Geschäftsführerin Beate Jörißen begrüßt dieses Engagement: „Uns ist es wichtig, betroffenen Mitarbeitenden unserer Einrichtungen niederschwellig und vor allen Dingen vor Ort Hilfsangebote an die Hand zu geben und diese in dieser belastenden Zeit zu unterstützen. Daher freut es mich sehr, dass wir dank dem Engagement von Herrn Ecker, Herrn Nuber sowie dem Team der Sozial- und Pflegeberatung unseren Mitarbeitern nun einen geschützten Raum für den gegenseitigen Erfahrungsaustausch bieten können.“