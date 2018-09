Posmyk präsentiert sich stark

Philipp Posmyk von der TG Biberach hat beim Memminger Altstadtlauf souverän seine Altersklasse (M55) gewonnen. Posmyk präsentierte sich über die 5,82 Kilometer lange Strecke durch die Innenstadt, die in sechs Runden zu durchlaufen war in starker Form. Der TG-Athlet kam letztlich nach 21:45 Minuten als 22. der Gesamtwertung ins Ziel. Der Sieg ging bei den Männern an Edwin Singer TV Erkheim (18:47 Minuten) und bei den Frauen an Isabel Appelt (Redles Sportshop Team/22:13 Minuten). 466 Läufer nahmen an der Veranstaltung teil.

Markus Kaiser von der TG Biberach ist beim Weilstetter Volksbankmeeting in Balingen über die 800 Meter an den Start gegangen. Die für ihn eher ungewohnte Strecke absolvierte er in 2:12,36 Minuten. Die Siegerzeit von Alexander Boho (SV Waldmössingen) betrug 2:11,62 Minuten.