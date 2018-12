Posmyk läuft zum Altersklassensieg

Philipp Posmyk von der TG Biberach hat beim Immenstadter Nikolauslauf die Altersklasse der 55-Jährigen gewonnen. Posmyk und die weiteren Läufer hatten dabei circa zehn Kilometer zu bewältigen, die auf zwei Runden aufgeteilt waren und entlang der Iller verliefen. Der TG-Athlet überquerte nach 40:09 Minuten als 24. die Ziellinie und war damit schnellster in seiner Altersklasse. Siegerin wurde in Petra Paule (Team Gifthütte Kaufbeuren/39:05 Minuten) und bei den Männern gewann Fabian Eisenlauer (Laufsport Saukel be faster/33:33 Minuten).