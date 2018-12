Positive Signale für DM-Verbleib in Biberach

Wo die 48. deutschen Tennismeisterschaften im nächsten Jahr ausgetragen werden, ist noch unklar. Die Signale für einen Verbleib der DM in Biberach sind jedoch positiv.

Der Deutsche Tennisbund (DTB) als Veranstalter der DM möchte das Turnier erneut nach Biberach vergeben – bis 2021. Noch nicht ganz sicher ist, ob der Württembergische Tennisbund (WTB) weiter als Ausrichter fungieren würde. „Das aktuelle Präsidium hat beschlossen, dass der WTB DM-Ausrichter bleibt, wenn das Organisationsteam in Biberach weitermachen will. Ich bin sehr optimistisch, dass die DM in Biberach bleiben wird“, sagte WTB-Präsident Ulrich Lange am DM-Finaltag.

Dieser Beschluss ist laut WTB-Vizepräsident Rolf Schmid für das neue Präsidium, das auf dem Delegiertentag im April nächsten Jahres gewählt wird, aber nicht bindend. Allerdings würden alle aus dem aktuellen Präsidium bis auf Ulrich Lange dort erneut für drei Jahre kandidieren, so der 72-jährige Biberacher. „Für den Fall, dass alle wiedergewählt werden, ist davon auszugehen, dass der Beschluss Bestand haben wird. Das hieße, dass die DM über 2018 hinaus für weitere drei Jahre in Biberach bleibt.“ Schmid selbst ist mehr als optimistisch, dass es so kommen wird.

„Wir wollen die DM gerne weiter in Biberach behalten“, sagt Turnierdirektor Stefan Hofherr. Alle aus dem Organisationsteam – bis auf die vier, die aufhören wollen – hätten beim Abschlussessen am Sonntagabend signalisiert, dass sie die Veranstaltung über 2018 hinaus unterstützen würden, wenn die DM wieder nach Biberach vergeben werden sollte. „Das freut mich sehr, denn ohne die vielen Helfer wäre eine Zukunft der DM in Biberach nicht möglich. Nun muss nur noch das neue WTB-Präsidium zusagen, weiter Ausrichter bleiben zu wollen. Ich denke, dass das ein Selbstläufer werden sollte“, so Hofherr. „Der DTB will ja, dass wir weitermachen. Schön, dass auch die Stadt im Boot bleiben möchte.“ Ebenso positive Signale gebe es von der Kreissparkasse (KSK) Biberach als Hauptsponsor.

„Höhepunkt im Sportleben der Stadt“