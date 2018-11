Porsche Club Biberach unterwegs in der Steiermark

Der Porsche Club Biberach hat eine fünftägige Ausfahrt in die Steiermark unternommen. Einer Region, die zuvor nur wenige Teilnehmer kannten. Für die Anreise, vorbei am Steinernen Meer, Hochkönig und durch den Pongau, war ein Tag eingeplant. Das Tagesziel war Schloss Thannegg bei Gröbming, was gleichzeitig Ausgangspunkt für alle Routen der Ennstal- Classic-Strecken der darauffolgenden Tage war.

Am zweiten Tag wurde die Dachstein-Panoramastraße befahren und der Dachstein-Gletscher besucht. Eine deftige Mittagspause gab es auf der Oberhofalm unterhalb der Bischofsmütze bei Filzmoos. Acht Porsche klinkten sich dann noch aus und befuhren die Stoderzinken Alpenstraße. Am dritten Tag fuhren die Porschefahrer durch Österreichs jüngstes Nationalpark-Duo mit Gesäuse und Kalkalpen. Ziel war das Schaubergwerk in Eisenerz mit einem Museumsbesuch unter Tage und der Besichtigung des realen Abbaus über Tage mit einer Hauly-Fahrt. Kulturelles stand im Programm des vierten Tages. Wunderschöne Nebenstraßen führten zur Burg Strechau. Danach ging es weiter durch die Kaiserau bis zum Benediktiner Stift in Admont. Die Rückfahrt über mehrere Sättel und Pässe war das landschaftliche Highlight zum Abschluss.