Pop und Poesie mit Vocal Dream

Die Sängerinnen und Sänger von Vocal Dream freuen sich mit dem Chorleiter Christian Osigus auf die kommenden Auftritte in Schwendi und Biberach. Die 25 Mitglieder des Chores proben bereits seit einiger Zeit für die Konzerte am Samstag, 19. November, um 17 Uhr in der St. Stephanus Kirche in Schwendi und am Sonntag, 20. November, um 17 Uhr in der Friedenskirche in Biberach, heißt es in einer Vorschau des Chors.

Vocal Dream gibt nicht nur die ersten Konzerte seit der Corona-Pandemie, sondern stellt auch gleichzeitig Christian Osigus als neuen Chorleiter vor, der seit Juli 2021 den Ton des Ensembles angibt. „Wir singen gerne und es ist wichtig, dass wir rausgehen, um gesehen und gehört zu werden“, erzählen Christian Osigus und Notenwartin Birgit Rohmer, die sich genauso wie die anderen Sängerinnen und Sänger bereits auf die Auftritte freuen.

Für die beiden Konzerte wurde das Thema „Pop und Poesie“ gewählt. Zwischen den Songs von Queen, Billy Joel, Die Toten Hosen und weiteren Bands können die Besucher den Übersetzungen und Interpretationen von Liedtexten sowie Lesungen lauschen, die Hanna Osigus vorträgt und den musikalischen Auftritt ergänzt. Der Chorleiter hat den Titel des Liedes „Ich seh‘ Dich“ als Aufhänger genommen. „,Ich seh‘ Dich’ wird im Sinne von ‚ich nehme Dich wahr‘ verstanden“, erklärt Christian Osigus und ergänzt: „Wir beschäftigen uns mit der eigenen Identität. Es gibt kein ‚Ich‘ ohne ‚Du‘.“ Ruhige und schnelle Stücke werden sich abwechseln. Die Konzertbesucher dürfen sich auf einen poetisch-musikalischen Abend freuen.

Daniel Franz begleitet „Vocal Dream“ am Piano und der Schlagzeuger Christoph Walter sorgt für den passenden Beat. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei, eine freiwillige Spende ist jedoch willkommen.