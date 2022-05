Polizist Matthias Gerlich wird für herausragende sportliche Leistung geehrt

Der Polizeikommissar-Anwärter Matthias Gerlich (Foto: Innenministerium Baden-Württemberg) vom Kriminalkommissariat Biberach ist einer von 38 Polizeisportlerinnen und Polizeisportlern, die von Innenminister Thomas Strobl (CDU) für ihre herausragenden sportlichen Leistungen im Jahr 2021 geehrt wurden. „Die körperlichen Anforderungen in den Berufsalltag unserer Polizistinnen und Polizisten nehmen seit Jahren zu. Deshalb fordern und fördern wir den Sport in der Polizei ganz bewusst“, wird Strobl in einer Mitteilung zitiert. Matthias Gerlich wurde als Mitglied der Handball-Mannschaft deutscher Meister.