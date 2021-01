Polizeikontrolle: Drei Fahrer sind zu schnell unterwegs

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Biberach im Tempo-50-Bereich am Mittwochabend erwischte die Polizei drei Fahrer, die zu schnell unterwegs waren. Innerhalb von 30 Minuten fuhren die drei Fahrer in die Polizeikontrolle, die die Memminger Straße in Richtung Jordanei im Fokus hatte. Die Fahrer müssen jetzt mit Anzeigen und einem Punkt im Zentralregister rechnen. Bei den erlaubten 50 Kilometern pro Stunde waren die Autos zwischen 21 und 27 Kilometern pro Stunde zu schnell. Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen führt die Polizei ihre Geschwindigkeitskontrollen durch.