Polizei zeiht Autofahrer aus dem Verkehr

Einen nicht mehr fahrtauglichen Autofahrer hat die Polizei am Sonntag bei Biberach aus dem Verkehr gezogen. Der 47-Jährige sei Zeugen zufolge gegen 11.15 Uhr auf der B30 in Schlangenlinien unterwegs gewesen. Auf Höhe der Abfahrt „Jordane“ kontrollierte die Polizei den Mann, der aus Richtung Bad Waldsee gekommen war. Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann deutlich zu viel getrunken hatte. Die Beamten nahmen ihn deshalb mit in ein Krankenhaus, wo ihm ein Arzt Blut abnahm. Seinen Führerschein musste er abgeben.