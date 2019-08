Polizei verhaftet Tatverdächtigen auf dem Dach - Drehleiter im Einsatz

Nach einem Einbruch am Mittwoch in Biberach sitzt ein mutmaßlicher Einbrecher nun in Untersuchungshaft. Kurios: Die Polizei nahm den Mann auf einem Dach fest.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft war gegen 3 Uhr ein Zeuge auf den mutmaßlichen Einbruch aufmerksam geworden. Der Mann hatte verdächtige Geräusche gehört und danach in der Wolfentalstraße einen mutmaßlichen Einbrecher auf einem Dach in ein Gebäude einsteigen sehen.

Sofort verständigte er die Polizei. Die umstellte das Gebäude. Um den Zugang zum Dach zu erleichtern half die Feuerwehr der Polizei mit der Drehleiter. Die Beamten nahmen den Verdächtigen auf dem Dach widerstandslos fest.

27 Musikinstrumente zum Abtransport bereit gelegt

Nach ersten Erkenntnissen hatte er sich bereits 27 Musikinstrumente zum Abtransport bereit gelegt. Die sollen einen Wert im niedrigen fünfstelligen Bereich haben.

Die Ermittler führten den Verdächtigen am Donnerstag der zuständigen Richterin beim Amtsgericht Biberach vor. Sie erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl. Nun sitzt der Verdächtige in einer Justizvollzugsanstalt.