Polizei sucht rücksichtslosen Motorradfahrer

Ein Motorradfahrer hat erst in Ulm und dann auf der B30 bis Biberach andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht. Die Polizei fahndet seit Freitagmorgen nach ihm.

Einer Streife in Ulm war der Motorradfahrer aufgefallen, der gegen 0.30 Uhr in der Graf-Arco-Straße mehrmals grundlos stark bremste. Als die Beamten die Ymaha anhalten wollten, gab der Fahrer Gas, jagte mit weit mehr als 100 Stundenkilometern in Richtung B30 und fuhr bei Rot über Kreuzungen. Auf der B30 raste er weiter Richtung Biberach. Bei Laupheim wurde es dem Sozius wohl zu gefährlich, der Motorradfahrer stoppte kurz und ließ den Mitfahrer absteigen. Er flüchtete in ein Feld, wurde aber kurz darauf entdeckt. Bei dem 42-Jährigen fand die Polizei wenige Gramm Rauschgift. Der Biker fuhr weiter in hohem Tempo Richtung Biberach. Schon zwischen Ulm und Laupheim hatte der rücksichtslose Fahrer andere Fahrzeuge über den Standstreifen überholt; trotz Geschwindigkeitsbeschränkung war er mit mehr als 200 Stundenkilometer unterwegs und hatte Glück, dass es zu keinem schweren Unfall kam. Die Polizei bittet Personen, die am Freitagmorgen zwischen 0.30 und 1 Uhr im Ulmer Industriegebiet Donautal, auf der B30 sowie in Biberach von dem Motorradfahrer in Gefahr gebracht wurden, sich bei der Polizei unter Telefon 0731/1880 zu melden. Die Polizei ist zuversichtlich, den Fahrer zu ermitteln. Das Kennzeichen der Yamaha ist den Ermittlern bekannt. Den Unbekannten erwartet eine Strafanzeige unter anderem wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens.