Polizei sucht nach Schreckschusswaffen

Mit einer Schreckschusswaffe ist am Montag in Biberach geschossen worden. Kurz vor 16.15 Uhr hätten Zeugen im Bereich einer Schule in der Breslaustraße mehrere Schüsse gehört, teilt die Polizei mit. Ein Zeuge sah mehrere Personen wegrennen. Er folgte einer Person, verlor sie aber im Gebiet des Bahnhofs aus den Augen. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Unbekannten. Im Bereich der Breslausstraße fand die Polizei mehrere leere Hülsen einer Schreckschusswaffe. Eine weitere Zeugin meldete sich abends bei der Polizei. Sie nahm ebenfalls Schüsse wahr und sah gegen 16.15 und 16.30 Uhr eine männliche Person, die in der Eisenbahnstraße mit einer Schusswaffe hantierte. Gegen 19 Uhr konnte die Polizei im Bereich des Wielandparks dann einen 20-Jährigen antreffen, zu dem die von Zeugen abgegebene Personenbeschreibung passte. Die Polizei kontrollierte den Mann. Eine Schreckschusswaffe hatte er nicht bei sich. Das Polizeirevier Biberach (Telefon 07351/4470) hat die Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Waffengesetz aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Personen gesehen haben, die im Bereich der Breslauer Straße und Eisenbahnstraße mit einer Schreckschusswaffe hantiert haben.