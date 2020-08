Polizei sucht nach 63-jähriger Biberacherin

Die 63-jähirge Ursula Schänzle wird seit Dienstag in Biberach vermisst. Polizeiangaben zufolge hielt sie sich am frühen Dienstag noch in ihrer Biberacher Wohnung auf.

Gegen 13 Uhr schauten Angehörige nach der Frau. Doch zu dieser Zeit war sie schon verschwunden. Sofort suchte die Familie nach Ursula Schänzle, jedoch ohne Erfolg. Dann erstatteten die Angehörigen eine Vermisstenanzeige bei der Polizei.

Seither sucht die Polizei nach der 63-Jährigen. Aufgrund des Gesundheitszustands der Frau ist zu befürchten, dass ihr etwas zugestoßen sein könnte oder sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bislang gibt es jedoch keine Hinweise, wo sich die vermisste Frau aufhält. Die Polizei bittet die Bevölkerung deshalb um Mithilfe:

Die 63-jährige Ursula Schänzle ist etwa 1,60 Meter groß und kräftig .

. Sie hat kurze, grau-blonde, glatte Haare und trägt üblicherweise eine Brille .

und trägt üblicherweise eine . Bekleidet ist sie vermutlich mit einem dunklen T-Shirt und einer kurzen Hose .

. Dazu trägt sie möglicherweise dunkle Flip-Flops.