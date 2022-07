Polizei stoppt mehrere Temposünder

Zwischen 9.15 und 10.15 Uhr hatte die Polizei am Donnerstagvormittag eine Kontrollstelle in der Memminger Straße in Biberach eingerichtet und Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt.

Während der knapp einstündigen Kontrolle ertappte die Polizei nach eigenen Angaben insgesamt acht Autofahrer, die zwischen 16 und 25 Stundenkilometer zu schnell fuhren. So auch einen 44-jährigen Skoda-Fahrer. Bei erlaubten 50 fuhr dieser mit 72 Stundenkilometer in der Memminger Straße. Er muss nun mit einem Bußgeld von 115 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen, wird die Polizei weiterhin Geschwindigkeitskontrollen durchführen.