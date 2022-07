Polizei stoppt Gurtmuffel und Handynutzer

Die Polizei hat in Biberach wohl Schlimmeres verhindert, als sie am am Dienstag über zehn Fahrzeuge stoppte, weil sich die Fahrer nicht an Regeln und Gesetze hielten. Das teilen die Beamten in einem Presseschreiben mit.

Die Beamten kontrollierten den Verkehr in der Saulgauer Straße – darunter Lastwagen, Autos und ein Traktor mit Anhänger. Noch bevor etwas Schlimmeres passieren konnte, wiesen die Beamten neun Fahrende auf ihren nicht angelegten Sicherheitsgurt hin.

Zwei Mal stoppte die Polizei die gefährliche Fahrt von Handynutzern, die sich durch ihre Geräte ablenken ließen. In einem Fall musste ein Traktor-Fahrer seine Ladung auf dem Anhänger sichern. Die hierfür benötigten Zurrgurte ließ er sich an die Kontrollstelle bringen. Mit allen Betroffenen führte die Polizei belehrende Gespräche und zeigte sie an oder stellte kostenpflichtige Verwarnungen aus.