Polizei stoppt getunten Audi

Die Polizei hat am Sonntag in Biberach einen Tuner gestoppt, dessen Auto nicht den Regeln entsprach. Auf den Fahrer kommt nun eine Anzeige zu.

Gegen 15.30 Uhr kontrollierte die Polizei den Audi eines 23-Jährigen in der Leipzigstraße. Der Pkw fuhr stadtauswärts und wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten am Fahrzeug mehrere technische Veränderungen fest. So war eine unzulässige Reifengröße und Fahrwerksfedern verbaut, ohne dass diese Teile einem Sachverständigen gezeigt worden waren, berichtet die Polizei.

Die Beamten führten mit dem Fahrer ein verkehrserzieherisches Gespräch und belehrten ihn. Sie händigten dem Mann einen Mängelbericht aus. Wenn der 23-Jährige weiter mit dem Auto fahren will, muss er das Fahrzeug so umbauen oder abnehmen lassen, dass die Verkehrssicherheit nicht mehr wesentlich beeinträchtigt ist. Auf den Fahrer kommt nun auch eine Anzeige zu. Er muss deshalb mit einem Bußgeld von mindestens 90 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.