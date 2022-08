Polizei stoppt elf Raser

Die Polizei hat am Dienstag mehrere Raser in Biberach aus dem Verkehr gezogen. Diese müssen nun mit Konsequenzen rechnen.

Der Fokus der Polizei in Biberach lag auf der gefahrenen Geschwindigkeit in der Memminger Straße. Dabei fuhren elf Fahrzeuge zu schnell. Einer davon sogar so schnell, dass er ein Fahrverbot von einem Monat erhält, berichten die Beamten in einem Presseschreiben. Sieben Fahrende nutzten ihr Handy während der Fahrt. Sechs hatten keinen Gurt angelegt. Zwei verstießen gegen die Vorschriften zur Kinderbeförderung.

Nicht nur mit ihren Kontrollen und dem direkten Kontakt zu den Bürgern, sondern auch mit offener Präsenz zeigte sich die Polizei in Biberach. Mit den Überprüfungen gingen verkehrserzieherische und belehrende Gespräche einher. Die genannten Betroffenen erhalten nun kostenpflichtige Verwarnungen und Anzeigen.