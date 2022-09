Polizei stoppt eine betrunkene Autofahrerin

Die Polizei in Biberach hat am Donnerstag eine alkoholisierte Autofahrerin gestoppt. Laut Mitteilung war die 58-Jährige gegen 19.30 Uhr in einem Renault in der Hans-Liebherr-Straße gefahren. Zeugen meldeten dies der Polizei, weil sie durch ihre Fahrweise auffiel. Sie soll wohl in einer Kurve über die Mittellinie sowie über einen Bordstein gefahren sein. Als die Frau ihr Auto in der Arthur-Handmann-Straße anhielt, wurde sie durch einen Zeugen an der Weiterfahrt gehindert. Die verständigte Polizei kontrollierte die Frau. Ein Alkomattest ergab einen Wert von über zwei Promille. An dem Auto wurden mehrere Schäden festgestellt. Ob diese im Zusammenhang mit der Trunkenheitsfahrt stehen ist nicht bekannt. Die Beamten nahmen der Frau den Autoschlüssel ab. Ihren Führerschein musste sie ebenso abgeben. In einem Krankenhaus musste sie eine Blutprobe abgeben. Die soll nun den genauen Alkoholwert bestimmen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.