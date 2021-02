Polizei schnappt mutmaßlichen Dieb

Auf frischer Tat ertappt hat die Biberacher Polizei einen 50-jährigen Mann am Sonntag in Winterreute. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Dieb vorläufig fest. Ein Zeuge bemerkte den Mann gegen 6.30 Uhr und informierte sofort die Polizei. Er schlich um einen Wohnwagen in Winterreute herum. Die Beamten rückten mit mehreren Streifen an. Beim Erblicken der Polizei wollte der 50-jährige Dieb noch flüchten. Sein Vorhaben gab er denoch nicht sofort auf. Der Dieb hatte Plastikteile an dem Wohnwagen abmontiert und wollte sie mitnehmen. Er wurde von der Polizei mitgenommen und muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

