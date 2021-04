Polizei nimmt Exhibitionisten fest

Einen 57-jährigen Exhibitionisten hat die Polizei am Donnerstag in Biberach festgenommen. Gegen 13.50 Uhr stieg eine 15-Jährige am Marktplatz in den Bus der Linie 2. Auf der Fahrt musste das Mädchen feststellen, dass sich ein Insasse unsittlich berührte. Am Bahnhof verließ der Mann den Bus.

Die 15-Jährige sah, dass er mit heruntergelassener Hose in Richtung Bleicherstraße lief und rief die Polizei. Die machte den 57-Jährigen dingfest. Ersten Erkenntnissen zufolge soll in dem Bus eine etwa 30-40 Jahre alte Frau neben dem Mann gesessen haben. Sie sowie weitere Geschädigte und Zeugen sucht nun die Biberacher Polizei (07351/4470).