Polizei nimmt Drogenhändler fest

Die Polizei hat in Biberach einen 19-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann richtet sich der dringende Verdacht des illegalen Rauschgifthandels. Er soll die Drogen an öffentlichen Plätzen verkauft haben.

Gerade an diesen Plätzen besteht der Verdacht, dass dort häufig Kleindealer Rauschgift an Konsumentenkreise, teilweise auch an Minderjährige, abgeben. Beamte des Kriminalkommissariats Biberach waren dem Tatverdächtigen seit geraumer Zeit auf der Spur. Nach intensiven Ermittlungen griffen die Fahnder am Montag im Biberacher Wielandpark zu. Sie nahmen den Mann auf frischer Tat bei einem Rauschgiftgeschäft fest. Die Beamten stellten bei dem 19-Jährigen 25 Gramm Marihuana sicher. Im Zuge der Ermittlungen konnten ihm fünf weitere Taten nachgewiesen werden, bei denen er kleinere Mengen Marihuana und Ecstasy verkauft hatte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Ravensburg gegen den Mann Haftbefehl. Er wurde am Dienstag in eine Justizvollzugseinrichtung eingeliefert.