Polizei kontrolliert und beschlagnahmt 13 Gramm Kokain und 5800 Euro

Einen vermeintlichen Drogendealer hat die Polizei am Donnerstag in Biberach festgenommen. Kurz nach Mitternacht kontrollierten Polizisten einen 40-Jährigen am Bismarckring. Der Mann roch stark nach Marihuana.

Unerwartet drehte er sich um und rannte weg. Hierbei warf er eine Plastikkugel weg. Nach kurzer Verfolgung holten die Beamten ihn ein und hielten ihn fest. Bei der Überprüfung der Plastikkugel stellte sich heraus, dass sich darin knapp 13 Gramm Kokain befanden.

Bei einer nachfolgenden Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei etwa 5800 Euro vermeintliches Dealergeld. Das wurde ebenfalls beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 40-Jährige das Polizeirevier wieder verlassen.