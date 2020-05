Polizei-Kontrolle entlarvt mehrere berauschte Autofahrer in der Region

Unter Drogen- oder Alkoholeinfluss am Steuer: Die Polizei hat am Dienstag und Mittwoch gleich mehrere berauschte Autofahrer im Landkreis Biberach erwischt. Die Betroffenen mussten ihr Auto stehen lassen und eine Blutprobe abgeben.

Eine Polizeistreife sah am Mittwoch einen Opel im Karlsbadweg in Biberach fahren. Bei der Kontrolle gegen 2.15 Uhr hatten die Polizisten den Verdacht, dass der 28-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Test bestätigte den Verdacht, der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Er sieht nun einer Anzeige wegen Drogen im Straßenverkehr entgegen.

Gleich erging es einem 24-Jährigen in Ochsenhausen. Den Fahrer des VW stoppte die Polizei laut Mitteilung am Dienstag gegen 20.30 Uhr in der Dürnachstraße. Auch er musste nach einem Drogentest sein Auto stehen lassen und Blut abgeben.

Zu viel getrunken hatte ein 36-Jähriger. Den kontrollierten Polizisten am Dienstag gegen 23 Uhr in Warthausen in der Ehinger Straße. Der Fahrer des Mercedes roch nach Alkohol. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Weiterfahren durfte er auch nicht mehr.

Rollerfahrer ohne Führerschein unterwegs

Ein 17-Jähriger fuhr mit seinem Piaggio Kleinkraftroller am Dienstag gegen 21.15 im Heudorfer Weg in Neufra bei Riedlingen. Bei der Kontrolle habe der Mann keinen Führerschein vorweisen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Ermittlungen ergaben, dass er keinen Führerschein hatte. Zudem fuhr der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen, was ein Test bestätigte. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben.

Einen weiteren berauschten Autofahrer entdeckte eine Polizeistreife in Riedlingen. Der 25-Jährige fuhr gegen 23.15 Uhr in der Straße Marktplatz. Nach einem Drogentest führte auch ihn der Weg in ein Krankenhaus zur Blutentnahme. Seinen weiteren Weg setzte er zu Fuß fort.

Wer unter Alkohol- und Drogeneinfluss fährt, beeinträchtige die Sicherheit des Straßenverkehrs, mahnt die Polizei. Die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit seien eingeschränkt. Dadurch erhöhe sich die Gefahr, "einen Unfall zu verursachen extrem". Bei vielen schweren Verkehrsunfällen seien Alkohol und Drogen im Spiel. Die Polizei führe deswegen intensiv Verkehrskontrollen durch.