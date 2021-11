Polizei findet zufällig Waffen

Am Freitag wurde in der Siebenbürgenstraße ein 29-Jähriger in seinem Fiat einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss steht. Dies wurde durch einen Drogenvortest bestätigt. Daher musste er sich in einer Klinik Blut abnehmen lassen. Als die Beamten danach in seiner Wohnung nach Drogen suchten fanden sie neben Betäubungsmitteln auch diverse verbotene Gegenstände. Nun erhält der 29-Jährige nicht nur eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss, sondern auch noch eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz.