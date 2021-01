Polizei findet bei 19-Jährigem Marihuana und mehrere Hundert Pillen

Bei einer Durchsuchung am Freitag in Biberach haben Polizisten zahlreiche Drogen in der Wohnung eines 19-Jährigen beschlagnahmt. Wie das Polizeipräsidium Ulm mitteilt, haben Beamte in den Morgenstunden mit einem Beschluss des zuständigen Gerichts die Wohnung des jungen Manns durchsucht. Im Rahmen anderer Ermittlungen hatte sich der Verdacht ergeben, dass er mit Rauschgift handeln soll. Neben anderen Beweismitteln fanden die Polizisten mehrere Hundert Pillen synthetischer Drogen, fast 200 Gramm Marihuana und eine kleine Menge Amphetamin in der Wohnung. Nach der Maßnahme wurde der 19-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Er sieht nun einem Verfahren wegen unerlaubten Handels mit Rauschgift entgegen. Das Kriminalkommissariat Biberach ermittelt.