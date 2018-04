Polizei fasst Tankstellendieb

Die Polizei hat einen 19-jährigen Mann gefasst, der Ende März in eine Tankstelle in Biberach eingebrochen sein soll. Der Mann hat die Tat laut Polizei bereits gestanden.

So soll der 19-Jährige in der Tankstelle in der Sandgrabenstraße nach Beute gesucht haben. In das Gebäude kam er, weil er die Tür aufgebrochen hatte. Aus dem Verkaufsraum nahm er sich Getränke und Zigaretten. Mit diesen Sachen war er geflüchtet. Am Tatort ließ er Spuren zurück, die von Spezialisten der Polizei gesichert wurden. Nach deren Auswertung und umfangreichen Ermittlungen, richtete sich der Tatverdacht gegen den 19-Jährigen. Er hat die Tat inzwischen gestanden. Ihn erwartet nun einen Anzeige. Im Moment befindet er sich auf freiem Fuß. Die Polizei in Biberach prüft außerdem, ob der Mann für weitere Taten in Betracht kommt.