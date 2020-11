Polizei erwischt einige Autofahrer ohne Gurt

Bei Kontrollen hat die Polizei am Montag in Biberach und Ochsenhausen zahlreiche Verstöße von unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern festgestellt. Wie die Polizei berichtet, hatten die Beamten am Montagmorgen den Verkehr in der Saulgauer Straße in Biberach im Blick. Dort waren gleich zwölf Autofahrer ohne den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt unterwegs. Zwei weitere benutzten ihr Handy. Mutmaßlich unter der Einwirkung von Drogen fuhr mittags ein 32-Jähriger mit dem Auto zur Polizeidienstelle im Erlenweg, um dort einen Termin wahrzunehmen. Wegen des Verdachts musste der Mann eine Blutprobe abgeben und sein Auto stehen lassen. In der Waldseer Straße stoppte die Polizei am Abend einen Radfahrer, der bei Rot über eine Ampel fuhr und in Ochsenhausen war ein Mann mit einem nicht versicherten Moped unterwegs. Die Polizei weist darauf hin, dass sie auch in Zeiten von Corona zeige, dass sie deswegen nicht die Gefahren im Straßenverkehr aus dem Blick verliert. Das Ergebnis der Kontrollen zeige deren Wichtigkeit.