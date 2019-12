Polizei beendet Fahrt unter Drogeneinfluss

Weil er Drogen konsumiert hatte, endete die Autofahrt eines 20-Jährigen am Samstag in Biberach vorzeitig. Wie die Polizei berichtet, geriet der Mann gegen 14.10 Uhr in der Waldseer Straße in eine Kontrolle.

Dabei bestätigte ein Test, dass der 20-Jährige vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte, außerdem gab er den Konsum zu. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme folgte. Sollte sich der Drogenkonsum dadurch bestätigen, wird der 20-Jährige den Führerschein abgeben ein Bußgeld von mindestens 500 Euro bezahlen müssen.