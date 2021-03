Die Biberacher Polizei hat am Montag die Autofahrer in Biberach kontrolliert. Das teilt die Polizei mit. Die Beamten hatten die Verkehrssicherheit im Blick. Zwischen 9.30 und 11.30 Uhr überprüfte sie die Autofahrer in der Waldseer Straße. Dabei stellte sie vier Autofahrer ohne Gurt fest. Zehn weitere hatten während der Fahrt ihr Mobilfunkgerät benutzt. Weitere Kontrollen gab es in Erolzheim. Seite 19