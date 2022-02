Polizei ahndet im Kreis Biberach zahlreiche Vergehen

Die Polizei hat am Donnerstag den Verkehr in der Region kontrolliert.

Als gefährlich bezeichnete die Polizei das Verhalten eines 53-Jährigen in Biberach, der gegen 20 Uhr von der Memminger Straße abbog, obwohl die Ampel Rot zeigte. Eine Polizeistreife beobachtete das und hielt den Mann sofort an. Er sieht jetzt einem Bußgeld entgegen.

Gegen 22 Uhr stoppte eine Streife in Biberach einen E-Scooter-Fahrer, weil sich an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen befand. Der Fahrer sei zudem erkennbar betrunken gewesen, was ein Alkoholtest bestätigte. Zudem habe der 33-Jährige unter Drogeneinfluss gestanden, musste eine Blutprobe abgeben und wird angezeigt. Die Polizei wird auch die Führerscheinstelle informieren.

Ebenfalls unter Drogeneinfluss standen zwei Männer, die die Polizei am Nachmittag in Riedlingen und Mittelbiberach anhielt. Ein 17-Jähriger war in diesem gefährlichen Zustand mit dem E-Scooter unterwegs, ein 21-Jähriger mit seinem Auto. Auch sie werden angezeigt.

Fünf Fahrer zeigte die Polizei am Donnerstag an, weil sie den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten: vier in Riedlingen, einen in Laupheim. Alle sehen Bußgeldern entgegen.

Gegen 18 Fahrer ermittelt die Polizei, weil sie am Vormittag auf der B 30 bei Maselheim zu schnell fuhren. 17 davon konnten verwarnt werden, einer fuhr fast 30 km/h zu schnell und wird angezeigt. In Laupheim, Riedlingen, Erolzheim, Mietingen und Ummendorf erwischte die Polizei im Laufe des Tages insgesamt fünf Fahrer, die während der Fahrt das Telefon bedienten. Auch sie sehen Bußgeldern entgegen.