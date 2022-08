Politischer Aschermittwoch der Grünen soll wieder stattfinden

In diesem Jahr Corona bedingt abgesagt, im nächsten Jahr geplant: Der Aschermittwoch von Bündnis 90/Die Grünen am 22. Februar 2023 ist schon in der Vorbereitung. Das teilte Michael Gross vom Kreisvorstand auf der jüngsten Hauptversammlung des Kreisverbandes der Biberacher Grünen im TG-Heim in Biberach mit. Anwesend waren auch die Bundestagsabgeordnete Anja Reinalter und der Landtagsabgeordnete Michael Joukov von den Grünen. Das berichtet der Kreisverband in einem Schreiben.

Nach der Entlastung des Kreisvorstandes und des Parteischatzmeisters Ulrich Teubert erfolgte die Wahl der Delegierten: Birgit Gnoyke aus dem Kreisvorstand der Partei und Berat Gürbüz nehmen als gewählte Delegierte an der Landesdelegiertenkonferenz der Grünen im September in Donaueschingen teil, zu ihren Vertreter bestimmten die anwesenden Parteimitglieder Anja Reinalter und Uwe Zeller aus dem Kreisvorstand. In die Bundesdelegiertenkonferenz der Partei im Oktober in Bonn wählten sie Michael Gross und Anja Reinalter als seine Stellvertreterin. Alle Wahlen erfolgten einstimmig.

Joukov bezeichnete die Situation des Öffentlichen Nahverkehrs in der Region und vor allem den Ausbau des ÖPNV im Großraum Riedlingen in seiner Stellungnahme als schwierig. Die dortige Infrastruktur sei zum Teil auf dem technischen Stand der 1970er Jahre. „Echte Verbesserungen sind erst ab 2030 zu erwarten“, so der Grünen-Landtagsabgeordnete und Sprecher für Bahnpolitik. Die Situation des ÖPNV bewertete er aufgrund der hohen Dieselpreise als angespannt. Die Bundesländer hätten schon zweimal Rettungsschirme für ihren ÖPNV aufspannen müssen. Der Bund habe im Gegenzug die Kosten für das 9-Euro-Ticket finanziert. Joukov berichtete zudem von einer Verbesserung: In diesem Jahr werde die Check-in- und Check-out-App eingeführt, die den Ticketverkauf am Automaten ersetzen solle. Jede Fahrt mit dem Bus, Nahverkehr oder Schiff könne dann bei Fahrbeginn mit dem Smartphone gebucht und erst am Monatsende per Rechnung bezahlt werden. Dieses Verfahren sei acht Jahre lang in der Planung gewesen. Da mittlerweile alle Kommunen in Baden-Württemberg einem Verkehrsverbund angeschlossen seien, sei auf dieser Grundlage nun auch die Einführung eines einheitlichen Landestarifes möglich. In der anschließenden Diskussion mahnten zwei Teilnehmerinnen die Verbesserung der Fahrzeiten im ÖPNV dringend an. Abgelegene Orte wie Erlenmoos würden nur zu den Schulzeiten mit einem zufriedenstellenden Busverkehr versorgt. Rufbusse seien unter der angegebenen Nummer schon mal nicht zu erreichen, selbst wenn sie rechtzeitig kontaktiert worden seien. Andererseits seien viele Busse zu späten Fahrzeiten oft mit wenigen Fahrgästen oder leer unterwegs.

Reinalter resümierte in ihrem Jahresrückblick die Landtags- und Bundestagswahl sowie die politischen Veranstaltungen ihrer Partei, unter anderem mit Franziska Brantner, parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz und Agnieszka Brugger, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag und Mitglied im Verteidigungsausschuss. Als einen erfreulichen Termin bezeichnete Reinalter die Eröffnung des Wahlkreisbüros an der Bahnhofstraße 27 in Biberach Mitte Juli. Sie informiert ihre Parteimitglieder mittlerweile regelmäßig per E-Mail über ihre Arbeit im Bundestag, wo sie Mitglied im Bildungsausschuss ist, unter dem Motto „Meine Woche in Berlin“. Mit Blick auf die politischen Maßnahmen zum Klimaschutz in der Region berichtete die Bundestagsabgeordnete von dem auf sechs Jahre angelegten Projekt „Naturvielfalt Westallgäu“ unter der Federführung des Nabu, dessen Kosten Bund und Land jeweils etwa zur Hälfte sowie der Nabu zu fünf Prozent tragen. Im Rahmen dieses Projektes werden die dortigen Feuchtbiotope und Moore wieder vernässt, womit nicht nur viele Pflanzen- und Tierarten wieder einen Lebensraum erhalten, sondern auch das klimaschädliche Kohlenstoffdioxid gebunden wird. „Unsere Moorlandschaft ist unglaublich kostbar“, so Reinalter über das Projekt.