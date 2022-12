Poetry-Slammer messen sich beim Wortkonzert

Das Biberacher Poetry-Slam-Reihe „Wortkonzert“ geht am Freitag, 9. Dezember, bereits in die 23. Runde. Unter den auftretenden Poetinnen und Poeten ist ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Mensa des Bischof-Sproll-Bildungszentrums Rißegg auch der amtierender baden-württembergische Poetry-Slam-Meister Kai Bosch (Backnang).

Seit 2014 steht Bosch als Poetry-Slammer mit Tetra-Spastik und Stotter-Symptomatik auf den Bühnen der Republik, veröffentlicht Bücher und gibt Workshops. Die Corona-Zeit nutzte der studierte Kommunikationswissenschaftler für die Veröffentlichung seines neuen Buchs „Titel werden überbewertet“.

Freuen darf sich das Publikum auch auf die erzgebirgische Nationalmannschaft im Poetry-Slam, verkörpert durch Hank M. Flemming. Ebenfalls am Start ist Marvin Suckut aus Überlingen. Der Autor, Kabarettist, Slam Poet und Moderator begann seine Bühnenkarriere 2009 mit dem Gewinn der U20-Poetry-Slam-Meisterschaft und kam seitdem auf mehr als 1600 Auftritte zurückblicken.

Aus Tübingen reist die Poetin Lena Stockoff an. Sie kam 2017 zum Poetry-Slam. Die Bühnenautorin, Moderatorin und Workshopleiterin blickt mittlerweile auf drei Meisterschaftsteilnahmen und Hunderte Auftritte bei klassischen Slamveranstaltungen, Powerpointkaraoke- und Lesebühnen zurück.

Ganz neu in der Slam Szene ist Lokalmatadorin Alina Welser aus Mittelbiberach, die 2017 ihr Abitur am Pestalozzi-Gymnasium absolvierte und nun nach drei Jahren Wirtschaftsstudium zurück in der Region ist. Neben ihrem Faible für Wirtschaftsthemen, ist ihre große Leidenschaft das Schreiben. Das Line-up komplettieren die 21 jährige Medizinstudentin Franziska „Wieland“ Fischer aus Ulm und Nicole Ditscher (Biberach), die bereits vor einigen Jahre auf der Biberacher Slam-Bühne gestanden ist.

Das Publikum ist die Jury und kürt die Gewinnerin oder den Gewinner des Abends. Durch den Abend führen wie gewohnt Tobias Meinhold (KultuReservoir) und Tobias Heyel (Großraumdichten).