Poetry Slammer geben sich im Spitalhof die Klinke in die Hand

Nach über zweieinhalb Jahren „Zwangspause“ geht es endlich wieder los: Das KultuReservoir in Kooperation mit dem Museum Biberach präsentiert am Freitag, 8. Juli, die 22. Ausgabe des beliebten Biberacher Poetry Slams, das Wortkonzert, im geschichtsträchtigen Spitalhof.

Veranstalter Tobias Meinhold und Mitorganisator Tobias Heyel haben für das Open Air Special vier der derzeit besten Baden-Württembergischen Poetinnen und Poeten eingeladen, die allesamt derzeit in Tübingen leben und arbeiten – aber auch eine Poetry-Newcomerin aus Aulendorf wird am Abend mit von der Partie sein, schreiben sie in einer Ankündigung. Im Line-Up sind Lena Ahlfänger, Tonia Krupinski, Hank M. Flemming, Richard König und Silke Weißenrieder.

Lena Ahlfänger ist eine 22-jährige Studentin aus Konstanz. Ihre Texte beschäftigen sich mit ernsten Themen, die aus unüblichen Perspektiven betrachtet werden. Ebenfalls zu Gast ist Tonia Krupinski. In ihren Texten spricht sie meist über gesellschaftskritische Themen, ihre Leidenschaft sind lange Reimketten.

Freuen darf sich das Publikum auch auf die erzgebirgische Nationalmannschaft im Poetry Slam, verkörpert durch Hank M. Flemming. Seine Texte waren auf der Shortlist zum Wortmeldungen-Preis und wurden mit dem erzgebirgischen Literaturförderpreis „Kammweg“ ausgezeichnet. In den illustren Kreis reiht sich der im Hohenlohekreis geborene Slam Poet Richard König ein. In seinen Texten verpackt er tiefgehend-emotionale Themen in feinste Lyrik oder garniert sie mit allerlei lustigen Lebensaspekten. Silke Weißenrieder komplettiert das Line-Up. Die in Oberschwaben lebende Lehrerin gibt mehr oder weniger niveauvolle Einblicke in ihr Schul- und Lebensalltag.

Poetry Slam ist ein Live-Literaturformat zwischen Lyrik, Comedy, Kabarett und Prosa. Es geht wortgewaltig, divers und interaktiv zu, also fesselnde Performance, mitreißende Bühnenliteratur und bewegende Texte, mal witzig, mal ernst, mal kritisch. Das Publikum ist die Jury und kürt die Gewinnerin bzw. den Gewinner des Abends.

Durch den Abend führen wie gewohnt Tobias Meinhold (KultuReservoir) und Tobias Heyel (Großraumdichten). Bei schlechtem Wetter zieht die Veranstaltung in das Foyer des Museums um. Tickets ab 15 Euro gibt es ab sofort online über www.Reservix.de, beim Kartenservice der Schwäbischen Zeitung sowie beim Ticketservice im Biberacher Rathaus.