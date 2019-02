Poetry-Slamerinnen gestalten Aktionstag

Die Biberacher Arbeitsgruppe „Geschlechter gerecht“ ruft zum fünften Mal die Bevölkerung auf, an der weltweiten Kampagne „One Billion Rising“ (übersetzt: eine Milliarde erhebt sich) teilzunehmen. Zum ersten Mal fand in diesem Rahmen eine „Wort’s ab!“-Lesebühne im Abdera statt.

Die Kooperation mit Tobias Meinhold (Kultureservoir) und Gertraud Koch sowie Maria Willburger vom Planungsteam „One Billion Rising“ ist aufgegangen. Die Texte für den Abend lieferten die Poetry-Slammerinnen Leonie Warnke, Ezgi Zengin und Tobias Heyel. Überraschungsgast war die 18-jährige Lena Afeld aus Ravensburg.

Die Wortakrobaten haben jeweils vier selbstverfasste Texte vorgestellt. Die Tipps, die Ezgi Zengin aus Augsburg ihrer kleinere Schwester beim Erwachsen werden auf den Weg gibt, stimmen nachdenklich „Erwachsen werden ist wie eine Suppe und Du bist die Gabel“. Leonie Warnke ist aus Berlin angereist und aus der Poetry-Szene nicht wegzudenken. Pointiert hat sie von den Tücken des Lebens erzählt, wobei Achselhaare eine Rolle spielen. Denn Achselhaare können wie der Bart des Mannes gestaltet und gepflegt werden. Im Beitrag über Wohnungssuche in Berlin sprach sie aus eigener Erfahrung und die Worte ließen Bilder vor dem geistigen Auge erscheinen.

Tobi Heyel ist in Biberach bestens bekannt. Seine prosaische Beschreibung im Kinderzimmer eines 13-jährigen Jungen und im Kinderzimmer eines 13-jährigen Mädchens brachte die Luft im Abdera zum Schneiden. Nachwuchskünstlerin Lena Afeld war die erste nach der Pause und stellte selbstbewusst und beinahe auswendig ihren prosaischen Text vor, der das Publikum beeindruckte. Im zweiten Teil der Lesebühne gab es eine bunte Mischung an Gedichten und Geschichten. Der Applaus bestätigte, dass das Spiel mit der Sprache nicht langweilig ist.

Musik und Tanz durften an dem weltweiten Aktionstag „One Billion Rising“ in Biberach nicht fehlen. Die zweite Runde der Wortakrobaten wurde mit dem Tanz zum Lied „Break the chain“ eröffnet. Die Bühne war voll mit Tänzerinnen und die Kraft der Musik und der Bewegung schwappte auf die Zuschauerinnen über.