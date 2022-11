Podestplatz für TSA-Paar Petra und Vinzenz Miller

Zum traditionellen Herbstpokalwochenende des TSZ Augsburg im Clubheim in Neusäß sind Turniertänzer aus ganz Bayern und den umliegenden Bundesländern sowie Österreich angereist, um ihre Leistungen in den Standard und Lateinamerikanischen Tänzen in den Seniorenklassen zu messen. Drei Paare der Tanzsportabteilung der TG Biberach waren dort am Start: Petra und Vinzenz Miller, Andrea und Gerd-Michael Maier sowie Birgit und Christophe Schoenenberger.

Petra und Vinzenz Miller traten beim Turnier der Senioren-III-C-Klasse an. Unter neun Paaren zeigten sie bereits in der Vorrunde ihre starke Form. Mit klarem Votum zogen sie in die Endrunde der besten sechs Paare ein. Am Ende durften sie auf Platz drei des Siegerpodests Platz nehmen. „Wir haben uns sehr über den Treppchenplatz gefreut, nachdem wir in den letzten Turnieren schon ein paar Mal in die Endrunde gekommen waren“, so Petra Miller.

Andrea und Gerd-Michael Maier tanzten beim Standardturnier der Senioren-III-B- Klasse. Auch sie erreichten die Finalrunde und freuten sich als Newcomer in dieser Klasse über Platz sechs von acht Paaren.

Birgit und Christophe Schoenenberger starteten bei den Senioren-II-B. Unter neun Paaren konnten sich die beiden sehr gut behaupten und souverän in die Runde der besten sechs Paare einziehen. Im Finale, besetzt mit einigen sehr starken bayrischen Paaren, konnten sie sich allmählich vom sechsten auf den dritten Platz vorarbeiten. In der Gesamtwertung bedeutete dies einen vierten Platz, mit dem beide hoch zufrieden waren.