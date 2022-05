Podestplätze für Biberacher Paare in Weilheim

Andrea und Arno Kalkuhl sowie Ursel Straub-Neumann und Reiner Neumann von der Tanzsport-Abteilung der TG Biberach haben beim Pfaffenwinkelpokal im oberbayerischen Weilheim jeweils den zweiten Platz in ihrer Startklasse erzielt.

In der S-Klasse der SEN III Standard lieferten sich Andrea und Arno Kalkuhl mit vier starken bayerischen Paaren einen spannenden Wettstreit. Ihr dynamisches und sehr harmonisches Tanzen überzeugte die fünf Wertungsrichter bereits im langsamen Walzer. Den Tango entschieden Kalkuhls klar für sich. Beim Wiener Walzer und Slowfox hingegen mussten sie Punkte abgeben. Im Quickstep lief es wieder besser, sodass sie schließlich Platz zwei errangen.

Ursel Straub-Neumann und Reiner Neumann traten in ihrem Standardturnier in der SEN IV B gegen sechs weitere Paare an. Mit 24 von 25 möglichen Wertungskreuzen zogen sie souverän in das Finale der besten sechs Paare ein. Dort wurden sie in allen fünf Tänzen deutlich auf Rang zwei platziert und schnitten besser als die lautstark unterstützten Lokalmatadoren ab. Mit diesem Ergebnis erzielten Neumanns sowohl eine weitere Platzierung für die nächst höhere Startklasse als auch wertvolle Aufstiegspunkte.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wagte die Tanzsportabteilung des TSV Weilheim einen Neustart ihres traditionellen Pfaffenwinkel-Pokalturniers. Es fand erstmals in der großräumigen Conrad-Röntgen-Turnhalle statt und zog rund 60 Paare aus Bayern, Baden-Württemberg und Österreich an.