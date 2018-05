Bei den oberbayrischen Pfingstturnieren in Unterschleißheim haben viele Tanzpaare aller Leistungs- und Altersklassen bei 43 Turnieren die Gelegenheit genutzt, sich mit der Konkurrenz aus ganz Deutschland zu messen. Für die zwei Paare der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach, Karin und Helmut Hertle sowie Birgit und Christophe Schoenenberger, gab es am Ende Grund zur Freude.

Die Wärme in der Halle verlangte den Paaren einiges ab. In der A-Klasse der Senioren III konnte sich das TSA-Paar Hertle bei den Standardtänzen (langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox und Quickstep) in einer Vorrunde mit elf Paaren eindeutig für die Endrunde der besten sechs qualifizieren. Dort steigerten sie ihre Leistung nochmals und verbuchten mit Rang zwei eine weitere Aufstiegsplatzierung für die S-Klasse.

Birgit und Christophe Schoenenberger starteten bei den Lateintänzen. In der B-Klasse der Senioren II erhielten sie unter den fünf angetretenen Paaren Rangpunkte zwischen eins und vier. Eine verdeckte Wertung machte es zusätzlich spannend. So erfuhren Schoenenbergers erst am Ende, dass ihnen im Rumba, der beim Training zuvor besonders im Fokus war, ein zweiter Platz gelungen war.

Beim Jive, ihrem Lieblingstanz, verfehlten Schoenenberger/Schoenenberger die gleiche Platzierung nur knapp. Damit blieb ihnen letztlich ein dritter Platz und weitere zwei Aufstiegspunkte auf dem Weg in die zweithöchste Tanzklasse, die A-Klasse.