Podestplätze für AMC-Fahrer

Bei der gemeinsamen Veranstaltung des Alpen- und des Jura-Trial-Pokals sind die Fahrer des AMC Biberach erfolgreich vertreten gewesen. Robert Vicinus und Loris Lauber gewannen am ersten Tag in ihren Klassen. An Tag zwei wurde Werner Scheffler Zweiter, Julian Vicinus in der Alpenpokalwertung Dritter.

Beim gemeinsamen Trial von Alpen- und Jura-Pokal in der Nähe von Nürnberg waren mit rund 90 verhältnismäßig wenig Starter zu verzeichnen. Der Wettbewerb hatte seine Tücken. An beiden Tagen wurden acht Sektionen und drei Runden gefahren. Die Regularien waren etwas modifiziert, die Klassen starteten alle gemeinsam. Dadurch konnte bei den AMC-Fahrern jeweils nur ein erwachsener Fahrer bei den Senioren antreten, der andere musste die Jugendlichen als „Minder“ begleiten. Da gleichzeitig noch für ein Fahrrad-Trial aufgebaut wurde, waren die Platzverhältnisse etwas beengt. Das künstlich angelegte Gelände mit Bodenhaufen, Rohren, Reifen, Stämme und Steinen war bedingt durch einen zweitägigen Regen sehr rutschig, der Kurs sehr eng gesteckt. Die Sektionen waren teilweise gar nicht fahrbar.

Robert Vicinus startete am ersten Tag in der Seniorenklasse acht. Die Sektionen waren für ihn zwar knackig, aber zu bewältigen. Hinzu kam, dass für ihn das nasse Wetter erhöhten Fahrspaß bedeutete. Er fuhr mit deutlichem Abstand auf Platz eins. Loris Lauber gewann in Klasse vier knapp mit zwei Punkten Vorsprung. Julian Vicinus und Patric Scheffler kämpften sich in Klasse drei durch die nicht fahrbaren Sektionen mithilfe ihres „Minders“. Am Ende des Tags konnte Vicinus den siebten und Scheffler den neunten Platz für sich beanspruchen.

Am zweiten Tag wurden die Sektionen entschärft, was sich auch in der Punktezahl der Fahrer niederschlug. Werner Scheffler startete in der Seniorenklasse acht. Er konnte die beste Runde vorweisen und führte bis zu den letzten beiden Sektionen. Dann rutschte er jedoch in einer Sektion auf einem Stein aus und riss das Absperrband ab, in der letzten Sektion ging ihm der Motor aus. Diese beiden Fünfer kosteten ihn den Sieg und er wurde mit zwei Punkten Rückstand Zweiter. Julian Vicinus erreichte in Klasse drei den dritten Platz und war unter diesen Umständen mehr als zufrieden damit. Patric Scheffler hatte bei gleicher Punktezahl weniger Nullsektionen vorzuweisen und wurde Neunter. Loris Lauber konnte seinen Sieg vom Vortag nicht wiederholen. Er verpasste das Podest knapp und wurde Vierter in Klasse vier.

Die nächste Veranstaltung des Alpenpokals findet am kommenden Wochenende beim TC Muckham in der Nähe von Salzburg statt.