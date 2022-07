Podest ist nicht in Reichweite

Für die AMC-Biberach-Fahrer Linda Weber und Felix Nägele ist beim Lauf zur baden-württembergischen Jugendtrial-Meisterschaft (BWJ) in Amtzell das Podest nicht in Reichweite gewesen. Weber erreichte in Klasse drei die Plätze neun und sechs, Nägele (Klasse 6A) die Ränge acht und neun.

Bei hochsommerlichen Temperaturen gingen in Amtzell an beiden Tagen rund 80 Trialfahrer an den Start. Etliche nutzten auch die Gelegenheit vor der DM in zwei Wochen schon mal das Gelände kennenzulernen. Für die DM hat der MSC Amtzell zahlreiche neue Sektionsmöglichkeiten in Form von Stämmen und Felsblöcken geschaffen, die erstmals bei einer Veranstaltung nun eingebaut wurden. Das Niveau der Sektionen war laut Mitteilung des AMC Biberach auf einem hohen Level angesiedelt wie die zahlreichen Strafpunkte bewiesen. Die neun Abschnitte wurden für den zweiten Tag dann umgebaut oder ersetzt. Am ersten Tag wurde zunächst mit einer vorgegebenen Reihenfolge begonnen. Nachdem dies aber zu zahlreichen Staus führte, gab es eine freie Sektionswahl, die am zweiten Tag beibehalten wurde. Gefahren wurden drei Runden.

Für Felix Nägele war es die erste Veranstaltung des Jahres. Mit seinem Elektro-Trial-Motorrad konnte er zahlreiche Sektionen nullen und sogar eine Nullrunde einfahren. Bei einem mit 15 Fahrern stark besetzten Fahrerfeld gelang das aber vielen anderen auch. Einige Flüchtigkeitsfehler und eine unglückliche Fünf in der letzten Runde verwiesen ihn mit acht Fehlerpunkten auf Platz acht am ersten Tag. Am zweiten Tag war das Niveau höher. Nägele konnte nur zwei Sektionen komplett fehlerfrei fahren. Er erreichte mit 31 Fehlerpunkten Platz neun.

Für Linda Weber gestaltete sich der Wechsel zurück auf eine 125-Kubikzentimeter-Maschine laut Mitteilung schwieriger als erwartet. Zahlreiche Hindernisse erforderten vollen Einsatz und viel Kraft. Dennoch kämpfte sie sich durch und scheiterte oft erst an der letzten Hürde. Mit ihren Ergebnissen, den Plätzen neun und sechs, war sie laut Mitteilung dennoch zufrieden, weil sie die Schwierigkeiten gemeistert hatte und auch das Versetzen immer besser klappte. Außerdem war es für sie ein gutes Training für die DM in Amtzell in zwei Wochen. In der Meisterschaft steht sie nun auf Platz sieben. Der Nächste Lauf zur BWJ findet in drei Wochen in Schorndorf statt.